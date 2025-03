Ddl spazio, via libera della Camera: le opposizioni protestano

Un altro punto fondamentale riguarda la gestione dell’ambiente spaziale, cioè la tutela dello spazio da rifiuti spaziali, come satelliti inutilizzati o detriti che potrebbero rappresentare un rischio per altre missioni. La legge prevede misure per ridurre al minimo i danni ambientali legati alle attività spaziali, promuovendo un uso responsabile delle risorse. Non ultimo, il tema dell'innovazione per incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie spaziali per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese ma anche delle start up innovative in settori come la navigazione satellitare, le telecomunicazioni e l'esplorazione spaziale.