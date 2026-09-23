Ddl nucleare: ok definitivo dell'aula del Senato

L'aula del Senato ha approvato in via definitiva - con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti - il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare, per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica.
Cosa succede ora
Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare, per permettere la riapertura delle centrali, chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia, e definisce i campi d'intervento: costruzione ed esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito e sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Il provvedimento prevede anche un programma nazionale per il nucleare sostenibile e la fusione, regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione, con il coinvolgimento dei Comuni. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha firmato la proposta di legge, ha più volte dichiarato che conta di emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno.
Pichetto Fratin: "Giornata storica"
"Oggi è una giornata storica per l'Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'Ok definitivo alla Legge Pichetto sul nucleare sostenibile.