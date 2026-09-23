Ddl nucleare: ok definitivo dell'aula del Senato

"Oggi è una giornata storica per l'Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un Paese sicuro, indipendente e competitivo. L'Italia avrà più energia per famiglie e imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali Paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'Ok definitivo alla Legge Pichetto sul nucleare sostenibile.