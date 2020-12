Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Milleproroghe . Tante le misure contenute nella bozza: dagli sfratti ad autostrade, dalle patenti alla Cigs ex Ilva. Viene prorogato poi il diritto dei genitori con figli under 14 di lavorare in smart working fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo. Slitta al 30 giugno 2021 il bonus viaggio previsto dal decreto Rilancio.

Previsto lo slittamento di un anno, al 31 luglio prossimo, del termine per il perfezionamento dei nuovi piani economici finanziari dei concessionari autostradali e dell'adeguamento dei pedaggi per le concessioni in scadenza. L'esame teorico per il conseguimento della patente di guida si potrà tenere anche ad un anno di distanza dalle domande presentate nel 2020; mentre la restituzione del prestito Alitalia che era in scadenza a fine anno slitta a giugno.

Slitta al 30 giugno 2021 il bonus viaggio previsto dal decreto Rilancio, e rafforzato dal decreto Agosto, per il trasporto pubblico non di linea, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente: il buono, destinato alle persone con disabilita' o difficolta' motoria e ai nuclei familiari piu' colpiti dalla crisi, è pari al 50% della spesa sostenuta, e non potrà comunque superare i 20 euro a viaggio.