Manovra, la Camera conferma la fiducia: 314 sì, 230 no e 2 astenuti

Il 27 dicembre il voto finale alla Camera, poi il testo passa al Senato Il voto finale sul provvedimento è previsto invece per dopo Natale, nella giornata di domenica 27 dicembre, con dichiarazioni di voto in diretta Tv a partire dalle ore 19. La legge di Bilancio passerà poi al Senato per un esame lampo che consenta nei tempi più brevi possibili il via libera definitivo ed evitare così l'esercizio provvisorio. che scatta nel caso in cui non si riesca ad approvare la Manovra entro fine anno.

Lo stop della Ragioneria dello Stato alla Manovra Martedì, la scure della Ragioneria generale dello Stato aveva rallentato l'iter legislativo, già al cardiopalmo per via dei ritardi. Dopo l'ok del Parlamento, il testo era dovuto tornare in commissione per le modifiche. Tra le norme su cui la Ragioneria aveva posto i fari anche quella sul taglio dell'Iva su vaccini e tamponi e quella sugli esodati.

Il lavoro al fotofinish della commissione Bilancio Il lavoro della commissione è ripartito nella mattinata. "La commissione Bilancio ha esaminato i rilievi della Ragioneria accogliendo la quasi totalità delle obiezioni formulate che riguardavano elementi di migliore definizione dei testi e delle coperture e ha riformulato i restanti emendamenti definendo con certezza la sostenibilità economica. Un lavoro che ha impegnato gli uffici della commissione nella giornata di martedì e nella mattinata di oggi, 23 dicembre, chiudendo definitivamente il testo della legge di Bilancio", ha spiegato Fabio Melilli (Pd), presidente della commissione Bilancio. "Il ritardo nella presentazione della legge alla Camera e la complessità delle soluzioni date a questioni di grande rilevanza per il Paese ha reso il lavoro sicuramente complesso. Il superamento degli ostacoli è stato possibile grazie al lavoro di tutti i gruppi parlamentari e alla collaborazione costante del governo che torno nuovamente a ringraziare", ha poi concluso.

Iv: "Il governo presenta la Manovra un mese dopo la scadenza e poi non si presenta in Aula" Dalle file di Italia Viva è arrivata invece la sferzata al governo reo di non aver partecipato ai lavori in Aula e di aver presentato la Manovra un mese dopo la scadenza, costringendo il Parlamento a lavorare senza sosta per evitare l'esercizio provvisorio. "L'esecutivo ha presentato al Parlamento la legge di Bilancio un mese dopo la scadenza. Ora, allo stesso Parlamento, ha chiesto la fiducia per approvarla in fretta, ma non si presenta nemmeno alle dichiarazioni di voto. Poi siamo noi quelli strani eh. Mah", ha attaccato Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, postando su Twitter la foto dei banchi vuoti in aula a Montecitorio.