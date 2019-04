Dagli animalisti agli internettiani, ecco le liste pazze per le europee

Animalisti, internettiani, ma anche nostalgici e pirati. Queste alcune delle liste che vorrebbero presentarsi alle elezioni europee del 26 maggio, insieme ai partiti tradizionali. Basta scorrere l'elenco presentato al Viminale per accorgersi dell'originalità di alcuni simboli.



"Stasera Italia" è andata alla ricerca di quelli più particolari e ha scovato il "Sacro Romano Impero Cattolico" di Mirella Cece. Ogni anno in fila per depositare la sua lista, ma che poi non si presenta mai alle elezioni: “Non posso farlo, sarebbe una contraddizione. Noi siamo monarchici”, spiega Cece. Tra i simboli più curiosi anche quello dei Poeti D’Azione, senza dimenticare le sempre presenti liste di disturbo