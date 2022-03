D'Incà: "Insegnanti no vax possono rientrare a scuola, ma non insegnare"

Gli insegnanti non vaccinati possono rientrare al lavoro, ma non possono insegnare.

Per effetto dell'ultimo decreto Covid, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 marzo 2022, non è più prevista la sospensione per chi non si vaccina pur rientrando in una delle categorie sottoposte all'obbligo di vaccinazione. Ma "sottrarsi all'obbligo vaccinale per gli insegnanti ha una peculiare conseguenza: la vaccinazione costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni", ha precisato il ministro per i Rapporti per il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo al question time alla Camera.