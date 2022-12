Cultura, Sangiuliano: "Usare parole straniere è snobismo radical chic"

"Giusto inserire la lingua italiana nella Costituzione"

Il ministro dice sì all'ipotesi di inserire l'italiano nella Costituzione. "La consacrazione della lingua nazionale è in molte Costituzioni, di gran parte dei Paesi non solo europei, come ha opportunamente ricordato Federico Guiglia", sottolinea. "Quindi si tratta di essere coerenti con altre grandi nazioni europee e occidentali, e già il presidente Meloni presentò una proposta in tal senso. Poi, naturalmente, la riforma va armonizzata con il quadro di riforme a cui sta lavorando il ministro Casellati".