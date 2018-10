4 ottobre 2018 20:02 Crollo ponte Genova, il sindaco Bucci sarà il commissario straordinario: "Per la ricostruzione 12, 15 o 16 mesi" Il primo cittadino: "Il governo ha scritto chiaro sul decreto che Autostrade è fuori. Prometto qualità nel minor tempo possibile. Il progetto di Renzo Piano mi piace molto"

Sarà il sindaco di Genova, Marco Bucci, il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. Lo ha annunciato ad Assisi il premier Giuseppe Conte precisando che firmerà il decreto una volta tornato a Roma. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha già dato il suo parere favorevole. "La promessa è un ponte di alta qualita e nel minor tempo possibile. Per la ricostruzione serviranno​ 12, 15 o 16 mesi" ha detto Bucci.



Le parole di Bucci - "La promessa è un ponte di alta qualita e nel minor tempo possibile. Questa è la promessa che faccio garantendo con la mia faccia": sono quest el eprime parole del sindaco Bucci in qualità di neo commissario straordinario per la ricostruzione del ponte crollato a Genova il 14 agosto. "Un anno e mezzo per ricostruire? Si può fare anche in meno. Le cose si possono fare in 12, 15 o 16 mesi, con questi tempi si può fare un buon lavoro" ha garantito il primo cittadino. Bucci, infine, ha spiegato chiaramente che Autostrade non avrà un ruolo nella rcistruzione: "Il governo ha scritto chiaro sul decreto che Autostrade è fuori. Io devo rispettare quel che dice il decreto, quello che dice il mio capo che è il presidente del Consiglio. Questo vuol dire che chi non ha avuto a che fare con il ponte deve avere la possibilità di giocare la sua partita" ha concluso.

Sì al progetto di Renzo Piano - Parlando sempre della ricostruzione, Marco Bucci ha espresso un parere favorevole: "A me il progetto di Renzo Piano piace molto". Il sindaco ha inoltre sottolineato la sintonia col governo e col premier Conte: "Col presidente Conte ci siamo messi d'accordo sulle cose da fare e su alcune variazioni da fare al decreto in positivo che ci consentano di andare avanti. Ci sono delle cose da cambiare e stiamo arrivando a un accordo. Ci saranno certamente anche più risorse, il viceministro Rixi sta lavorando molto su questo. Sono fiducioso che quando ci sarà la conversione in legge ci sarà un decreto per fare un bel ponte". E a chi ha chiesto se la sua nomina rappresneti una pacificazione con l'esecutivo, il sindaco ha risposto: "Mai fatto guerra con il governo. Erano discussioni. Io penso che discutere serva sempre, discutere serve per portare avanti le azioni e fare arrivare le idee. Se diventano polemiche non va bene. Questo è un bel lavoro, grosso e importante, bisogna tirarsi su le maniche e farlo".