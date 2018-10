Crollo ponte, in bilico la candidatura di Gemme a commissario: spunta Bucci

I dubbi dei Cinquestelle su Gemme - I bastoni tra le ruote a Gemme, gradito a Salvini, li avrebbe messi il M5s. I presunti conflitti d'interesse a suo carico sarebbero dovuti al fatto che Fincantieri (società di cui è manager) potrebbe essere l'azienda che costruirà il nuovo viadotto e che i familiari hanno un'abitazione nella "zona rossa", quella degli sfollati per il crollo. Nodi "risolvibilissimi, nel caso ci fossero", secondo lo stesso dirigente che nel tardo pomeriggio riteneva di "essere ancora in pista" per la nomina.



L'ipotesi Bucci - Ma l'ipotesi che potesse essere Bucci il commissario era già emersa nelle scorse settimane. Il suo curriculum di manager industriale con un profilo internazionale e il suo ruolo di amministratore locale ne fanno un candidato forte su cui lo stesso presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti non potrebbe che esprimere gradimento. "Sono stati bruciati tanti nomi in questo modo, non vorrei si bruciasse anche il mio", dice scaramanticamente il primo cittadino. E aggiunge: "Se mi fosse richiesto? Io l'ho sempre detto sono al servizio della città, ma sia chiaro con il decreto così com'è scritto sarebbe impossibile lavorare".