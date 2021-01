Crisi governo, Mastella: "Fossi Conte andrei in Parlamento, i numeri ci sono"

Per Clemente Mastella in Parlamento ci sono i numeri che consentirebbero a Giuseppe Conte di poter continuare a governare. "Secondo me i numeri ci sono ma se c'è l'emergenza, e alla condizione che vengano riconosciuti questi responsabili", ha dichiarato, in collegamento con "Mattino Cinque", il sindaco di Benevento, indicato da molti come colui che potrebbe "trovare" parlamentari disposti a sostenere il premier, dopo l'uscita dal governo e dalla maggioranza di Matteo Renzi.

"La senatrice Lonardo, mia moglie, sta votando questo governo da parecchi mesi", sottolinea l'ex ministro. "Fossi Conte - dice chiaramente Mastella - andrei in Parlamento per verificare se ci sono le condizioni, ma lo farei in tempi brevi, il Paese non può aspettare".