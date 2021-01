Crisi di governo, Liguori: "Indecente far pensare che le ministre non abbiano personalità"

Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta a "Stasera Italia", le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova che hanno dato il via all'attuale crisi di governo: "Le due ministre non sono mai nominate - spiega Liguori - trovo indecente soltanto far pensare agli italiani che queste due ministre non abbiano una loro personalità in grado di prendere una decisione autonomamente da Renzi o da Conte".

Liguori poi aggiunge: "Questa correttezza politica e affabile di Conte ha toccato un punto molto basso e glie l'ha fatta notare Mattarella, suggerendogli di fare un passo indietro - prosegue il direttore di Tgcom24 - la terza cosa che mi ha colpito è stata lo scivolone di Grillo su Conte, che mi ha fatto pensare che in questo momento c'è un certo trambusto".