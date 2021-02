Tavolo di governo, Conte ter in alto mare: si riparte dal nodo giustizia

Consultazioni, la maggioranza di governo cerca l'intesa: al tavolo con il presidente Fico LaPresse 47 di 46 LaPresse 46 di 46 LaPresse 45 di 46 LaPresse 44 di 46 LaPresse 43 di 46 Ansa 42 di 46 Ansa 41 di 46 Ansa 40 di 46 Ansa 39 di 46 Ansa 38 di 46 Ansa 37 di 46 Ansa 36 di 46 Ansa 35 di 46 Ansa 34 di 46 33 di 46 Ansa 32 di 46 Ansa 31 di 46 Ansa 30 di 46 Ansa 29 di 46 Ansa 28 di 46 Ansa 27 di 46 Ansa 26 di 46 Ansa 25 di 46 Ansa 24 di 46 Ansa 23 di 46 Ansa 22 di 46 Ansa 21 di 46 Ansa 20 di 46 Ansa 19 di 46 Ansa 18 di 46 Ansa 17 di 46 Ansa 16 di 46 Ansa 15 di 46 Ansa 14 di 46 Ansa 13 di 46 Ansa 12 di 46 Ansa 11 di 46 Ansa 10 di 46 Ansa 9 di 46 Ansa 7 di 46 Ansa 6 di 46 Ansa 5 di 46 Ansa 4 di 46 Ansa 3 di 46 Ansa 2 di 46 Ansa 1 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tempo quasi scaduto per risolvere la crisi di governo. In giornata il presidente della Camera, Roberto Fico, concluderà il suo mandato esplorativo e salirà al Quirinale a riferire, ma l'accordo per il Conte ter sembra ancora in alto mare. Sul tavolo c'è il nodo giustizia, per il ministero Renzi avrebbe chiesto un cambio della guardia. Mattarella chiede continuità d'azione per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e Recovery.