Crisi di governo. Zingaretti: "Spetta al Parlamento sancire la fiducia, con Renzi è impossibile collaborare"

Zingaretti ha quindi sottolineato che il Pd "rifiuta qualsiasi ipotesi di partecipazione o anche coinvolgimento nell'esecutivo delle forze della destra xenofoba e sovranista. E' una strada non percorribile e non accettabile". Il partito, ha spiegato, "si colloca di nuovo lontano da egoismi, da particolarismi, ma a difesa del nostro Paese contro derive avventuristiche".

Al termine della direzione, il segretario ha lanciato un appello: "Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l'Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro. Partiamo da questo appello alla responsabilità a tutte le sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che sono presenti in Parlamento. Dopo il voto torneremo a riunirci per stabilire la strada migliore".