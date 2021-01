Crisi di governo, Zingaretti: "Il 90% degli italiani non ha capito Renzi"

"Faccio un appello ai rappresentanti dei cittadini in Parlamento alla responsabilità. In questo momento aprire una crisi di governo non ha alcun senso. Io non vado a caccia di nessuno: è il momento della serietà e della responsabilità. Gli italiani vogliono risposte ai problemi delle persone, e il 90% degli italiani non ha capito Renzi". Nicola Zingaretti, in collegamento a "Live - Non è la d'Urso", parla della crisi di governo che si è aperta dopo l'uscita di Matteo Renzi e di Italia Viva dalla maggioranza.

Zingaretti crede che il governo potrà resistere: "Confido nella fiducia al governo, proviamo ad andare avanti insieme. Una cosa è rinnovare - dice il presidente della regione Lazio -, altra cosa è distruggere aprendo una crisi che ci porterebbe chissà dove",

"Se non ci dovesse essere la maggioranza in Senato sarebbe un colpo agli italiani: si perderà tempo, si perderà qualcosa tra chi ha bisogno e la politica" - conclude il segretario del Partito democratico - "per questo stiamo lavorando, e sono ottimista che prevarrà il buonsenso".