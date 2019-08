Crisi di governo, il Senato decide sul calendario | Salvini: "Taglio dei parlamentari poi subito al voto"

"Se si va a votare non so se il Pd prende il 25% ma so che l'Iva va al 25% ed è un disastro per il Paese, è sicura la recessione". Lo ha affermato il senatore Pd Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato. "Siamo di fronte a un fatto clamoroso che non va sottovalutato - ha aggiunto -, la prima crisi in pieno Ferragosto nella storia della Repubblica", e "da ex presidente del Consiglio ho voluto lanciare un appello alle forze politiche che oggi ha lo spazio per poter essere accolto. Toccherà ai segretari di partito e ai capigruppo" vedere come ma "è evidente l'occasione, testimoniata dal voto sul calendario".