Crisi di governo, il Senato boccia le proposte di sfiducia del centrodestra: Conte riferirà in Aula il 20 agosto

La crisi di governo arriva in Senato: Palazzo Madama ha bocciato le proposte del centrodestra di sfiduciare Giuseppe Conte. Il premier parlerà il 20 agosto, come aveva previsto a maggioranza la capigruppo. Salvini non ritira i ministri e rilancia: "Sì al taglio dei parlamentari poi subito al voto, non ho paura degli elettori". Luigi Di Maio accoglie con favore l'apertura del leader leghista e alza il tiro: "Dimezziamo anche gli stipendi".