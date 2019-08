Crisi di governo, Fico darà continuità al suo ruolo di presidente della Camera

"Secondo il sondaggio curato da D'Alimonte e pubblicato oggi sul Sole 24 Ore il 73 per cento degli elettori del Pd che esprimono un'opinione è in favore di un governo Pd-M5s. Mentre solo il 25% è per nuove elezioni. Mi pare un dato molto significativo e poco sottovalutabile". Lo ha scritto su Twitter il senatore Pd Dario Parrini.