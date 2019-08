Crisi, Conte al Senato: "Salvini privilegia interessi personali e di partito" | E annuncia la salita al Colle per le dimissioni

La crisi di governo è stata "una scelta di Salvini": un fatto "grave che comporta una conseguenza grave". Così il premier Conte nel suo intervento al Senato ha stigmatizzato la decisione del leader leghista di "porre fine alla sua esperienza di governo chiedendo le urne". Conte ha quindi sottolineato che il ministro dell'Interno "privilegia interessi di partito", e la scelta dei tempi "denota opportunismo politico", denunciando come "palesemente contraddittorio" il comportamento di un partito che "presenta la sfiducia senza ritirare i suoi ministri". L'effetto è che "la crisi in atto compromette l'azione di questo governo che qui si arresta". Conte ha infine annunciato che salirà al Quirinale per dimettersi.







