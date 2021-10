Covid, Sbarra (Cisl): "Si rifinanzia indennità per lavoratori in quarantena"

IPA

"Il governo ha assicurato un forte intervento già nelle prossime ore per la sicurezza sul lavoro". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l'incontro, definito "positivo", con il premier Mario Draghi. Oltre al rifinanziamento della Cig Covid fino a fine anno, nel decreto fiscale "si rifinanzia l'indennità di malattia per le persone in quarantena. Altre misure saranno assunte con provvedimenti successivi".