Covid, niente ritiro della pensione senza Green pass: salta la norma dal Dpcm

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza Green pass . Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il certificato verde. E' saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate "esigenze essenziali e primarie" quelle "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito".

Alimentari e salute - Il decreto stabilisce, quindi, che non è richiesto il possesso della certificazione verde per "esigenze alimentari e di prima necessità", "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie", comprese "quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori" e "per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice".

Giustizia - Inoltre il Green pass non sarà richiesto per "esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti" e per "esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste d'interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività d'indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata".