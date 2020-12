Covid, è morta l'ex senatrice Lidia Menapace

E' morta Lidia Menapace, ex senatrice e attivista del movimento pacifista e femminista. La Menapace aveva 96 anni e da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. E' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.

Staffetta partigiana e senatrice - Nata a Novara il 3 aprile del 1924, Lidia Menapace è stata staffetta partigiana, pacifista, femminista militante, senatrice della Repubblica dal 2006 al 2008. Nel 1964 è stata la prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano, insieme a Waltraud Gebert Deeg. In quella stessa legislatura fu anche la prima donna a entrare nella giunta provinciale, come assessora effettiva per Affari sociali e Sanità.

A un passo dall'essere eletta presidente della Commissione Difesa del Senato, per via di un blitz del centrodestra, le venne preferito (11 voti contro 13) Sergio De Gregorio.



Il cordoglio dell'Anpi nazionale - "E' un lutto per l'Anpi, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, partigiana della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, dei diritti delle donne, cioè dell'umanità. Resterai nella coscienza e nell'impegno di tutte e tutti noi". Così Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, commenta la scomparsa di Lidia Menapace.