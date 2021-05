Covid, Moratti: "Figliuolo favorisca chi rispetta i target sui vaccini" | Sensi (Pd): "Chiede di nuovo un doppio standard"

"Credo che il commissario debba favorire quelle Regioni che stanno rispettando i target dati e in Lombardia li abbiamo anche superati". Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, commentando la richiesta avanzata dal presidente Fontana di avere ulteriori dosi AstraZeneca qualora nelle altre Regioni venissero rifiutate. "Da noi meno dell'1% delle persone vaccinate rifiuta AstraZeneca", ha aggiunto.

Una richiesta che non è piaciuta al dem Filippo Sensi: "Moratti recidiva - sbotta il deputato del Pd - chiede di nuovo un doppio standard, stavolta sui vaccini. Regione Lombardia faccia finalmente, tardivamente la sua parte, e si rassegni al fatto che siamo l'Italia".

Dal canto suo, la Moratti, al termine della sua visita all'Ospedale di Vimercate, elogia i risultati della Lombardia nella campagna vaccinale: "A noi per fortuna sta andando molto bene e in questo fine settimana toccheremo i 4 milioni di somministrazioni".

Per quanto riguarda le vaccinazioni in azienda l'assessore al Welfare ha confermato che sono al lavoro "per un protocollo che stabilirà le modalità secondo le indicazioni che già ci sono state date dal governo, aspettiamo di sapere dal commissario quando potremo partire, ma - rassicura - avendo avuto l'adesione di ben 24 sigle di associazioni datoriali, quando ci sarà data la possibilità partiremo molto rapidamente".