Letizia Moratti a "Stasera Italia": "Dopo una partenza difficile, ora stiamo correndo"

Tanta concentrazione su ciò che c'è ancora da fare per fronteggiare la pandemia, con uno sguardo ai numerosi progetti regionali per il futuro più immediato. Ospite a "Stasera Italia" nel corso della puntata di venerdì 30 aprile, Letizia Moratti si ritiene soddisfatta per i progressi fatti a livello regionale sul fronte vaccinale, senza però abbassare la guardia.

"Esperienza e competenza sono indispensabili, per questo quando sono arrivata ho chiamato con me Guido Bertolaso e mi sono affidata a uno studio del Politecnico, della fondazione Fiera di Milano, per capire come strutturare i centri vaccinali e dopo una partenza difficile, adesso stiamo davvero correndo e negli ultimi giorni siamo a una media di 111/112 mila vaccinazioni al giorni". E aggiunge: "Se l'Europa ci manderà i vaccini, confermiamo che entro l'estate tutti i cittadini lombardi aventi diritto e che lo desiderano, saranno vaccinati".

Leggi Anche Moratti: in Lombardia dalla prossima settimana 68mila vaccini al giorno



Durante la trasmissione di Rete 4 l'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia ha presentato anche un ambizioso progetto: "Sto lavorando all'idea di un centro nazionale per la prevenzione, la ricerca e la cura delle malattie infettive, proprio per non farci trovare impreparati a eventuali ulteriori pandemie. La regione l'ha già individuato come progetto prioritario, ci auguriamo che anche il Governo lo esamini e lo finanzi nel nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza".

E sull'ipotesi di un futuro in politica Letizia Moratti commenta: "Sono molto impegnata nel presente, abbiamo tantissimi progetti per la nostra Regione e sono concentrata su quello che devo fare in questo momento. E c'è tanto da fare".