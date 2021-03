Covid, Marattin sanzionato per un pranzo sul terrazzo con amici: "Chiedo scusa"

"E' stato giusto sanzionarmi" - "Avevamo qualche amico a casa. Eravamo in sei nella terrazza dell'appartamento che ho in affitto a Roma: una cosa che non si può fare, è stato giusto sanzionarmi", si legge nel post pubblicato su Facebook.

La "fuga di notizie" - Marattin ha poi dichiarato di volersi "avvalere degli strumenti di legge per scoprire come ha fatto un quotidiano a dare la notizia mentre io stavo scrivendo il post sui social. O hanno le telecamere sul mio profilo o dalle forze dell'ordine è partita la notizia verso un quotidiano che è molto amico loro". "Andrò fino in fondo per sapere come è stato possibile che questa notizia arrivasse nella redazione", ha assicurato.