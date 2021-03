Covid, il governo pensa ad affidare mansioni diverse al personale sanitario che rifiuta di vaccinarsi

Italy Photo Press

La grande maggioranza degli operatori sanitari - come confermato dal ministro Roberto Speranza nella conferenza stampa tenuta insieme al premier Mario Draghi - si è sottoposta volontariamente al vaccino anti-Covid. L'esigenza di avere personale medico vaccinato nella sua totalità, però, diventa sempre più stringente. Ecco che, come annunciato da Draghi, il governo (con il ministro della Giustizia, Marta Cartabia) sta lavorando a una norma che aiuti a dirimere la delicata questione. Per evitare il proliferare di contenziosi, cresce l'ipotesi che l'eventuale futura norma (forse inserita in un decreto) preveda un cambio di mansioni per chi continuerà a rifiutare il vaccino come alternativa alle sanzioni che si stanno ancora definendo.