Covid, alla Camera ok alla commissione d'inchiesta

Sulla gestione dell'emergenza Covid in Italia è arrivato il via libera della Camera all'istituzione di una commissione di inchiesta.

Il testo, approvato con 172 voti a favore, nessun contrario e quattro astenuti, passa ora al Senato. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro "Verità, verità". In precedenza Giuseppe Conte, leader M5s, aveva sottolineato con veemenza che la commissione fosse "una farsa, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria".