Commissione d'inchiesta Covid: come sarà composta e che cosa farà

Alla Commissione sono attribuiti i poteri di indagine propri dell'autorità giudiziaria. Tra i compiti c'è quello di valutare l'accertamento delle vicende relative al piano pandemico nazionale, il mancato aggiornamento del piano redatto nel 2006 e la mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza il 3 gennaio del 2020. Inoltre, le ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo e il suo mancato aggiornamento, nonché l'accertamento dell'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al Virus Sars-CoV-2.

All'esame anche la tempestività

La Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid dovrà verificare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in tema di emergenze epidemiologiche e le conseguenze dell'eventuale mancata osservanza. Tra i compiti c'è quello di valutare la tempestività e adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica. Ma anche la tempestività e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue dotazioni per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale.