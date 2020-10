Covid, Boccia: "Torna la cabina di regia governo-Regioni come nel lockdown"

"Dopo la ripresa del comitato operativo quotidiano in protezione civile, ritorna anche la cabina di regia nazionale tra governo ed enti territoriali da convocare in qualsiasi momento, come avvenuto nei momenti più critici tra marzo e maggio, con i rappresentanti di Regioni, Anci e Upi". Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, durante l'incontro con le Regioni, le province e i comuni sul tema delle nuove misure anti-Covid.