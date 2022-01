Corsa al Quirinale, oggi quarto scrutinio: Centrodestra riunito per trovare l'intesa | Casini e Draghi ancora in corsa

Tgcom24

Quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Restano ancora Pierferdinando Casini e Mario Draghi i nomi più quotati. Ma anche Elisabetta Belloni e Giuliano Amato non sono fuori dai giochi. Il segretario del Pd, Enrico Letta, annuncia un voto definitivo per venerdì ma, assicura, "non ci sara' un presidente di destra". Vertice di Centrodestra prima della nuova votazione.