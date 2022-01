Quirinale, giovedì mattina vertice del centrodestra: sul tavolo l'ipotesi Casini | Letta: "Voteremo venerdì un presidente non di parte"

Letta: "Non ci sarà un presidente di destra" Enrico Letta riunisce i grandi elettori dem a cui ribadisce la sua soddisfazione per avere stoppato l'ipotesi di una "forzatura" del centrodestra sul nome di Elisabetta Casellati e indica venerdì come possibile giornata della 'fumata bianca', lasciando intendere che uno dei nomi per l'accordo largo potrebbe essere Pierferdinando Casini. Il segretario Pd rivendica la "fermezza" grazie alla quale "non ci sarà un presidente di destra". Poi si sbilancia nella previsione: "Qualunque presidente voteremo venerdì, l'obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole".

Slitta il vertice di centrodestra Un vertice di centrodestra, inizialmente in programma alle 22:30, slitta a giovedì mattina alle 8:30. Ufficialmente, spiegano fonti della coalizione, perché "Antonio Tajani rientrerà da Milano" dove "si è recato in visita da Silvio Berlusconi, solo in tarda serata". Però potrebbe pesare anche la difficoltà a trovare una quadra sull'accordo.

L'ipotesi Casini In giornata si era diffusa anche l'ipotesi di un vertice di maggioranza notturno ("Ci hanno pre-allertato per le 3", rivelava un importante esponente di centrodestra davanti a un aperitivo), per chiudere un accordo. Il primo nome sul tavolo sarebbe quello di Pierferinando Casini, caldeggiato soprattutto da Iv e centristi. Ma quel che al momento appare molto probabile è che anche domani sarà fumata nera.