Coronavirus, Zaia: "Ben vengano nuove restrizioni adottate dal governo"

"Ben venga questa misura del governo, che ho sempre auspicato in tempi non sospetti. Il criterio di lotta ad un virus sarebbe insostenibile con restrizioni a macchia di leopardo, coma fatto finora". Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando i nuovi provvedimenti validi in tutt'Italia per contrastare il coronavirus. " I virus - aggiunge - non conoscono confini territoriali e abbiamo l'obbligo di difendere la salute dei cittadini".