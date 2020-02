Coronavirus, Speranza: "Iss sta verificando connessione focolai"

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che "l'Istituto Superiore di Sanità sta verificando la connessione tra i due focolai di coronavirus in Italia, quelli di Lombardia e Veneto". Secondo quanto annunciato dal ministro in una conferenza alla sede della Stampa Estera, "lo studio è ancora in corso e siamo sul piano delle possibilità ma si sta valutando ipotesi di un contatto tra i due focolai". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui