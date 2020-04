Coronavirus, Speranza conferma: misure restrittive prorogate fino al 13 aprile

"Dalle indicazioni del comitato tecnico scientifico scaturisce la decisione del governo di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività e degli spostamenti". Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una informativa al Senato. "Per un periodo non breve dovremo saper gestire una fase di transizione - aggiunge -: sarà indispensabile graduare la riduzione delle limitazioni per evitare nuovi focolai".