Coronavirus, Salvini: "Non mando mia figlia a scuola con la mascherina" 

"Io mia figlia di 7 anni a scuola a settembre in un'aula buia, con la mascherina, non ce la mando". Lo ha affermato Matteo Salvini nel corso di una manifestazione davanti al ministero dell'Istruzione. "In tutta Europa i bambini stanno andando a scuola senza distanza, senza mascherina, con la maestra. Perché qui in Italia no?", ha aggiunto.