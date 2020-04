Coronavirus, Renzi: "Molto perplesso, c'è qualcosa che non va" | "Se non si riparte in autunno andremo ko"

"Non è facile per nessuno, evitiamo le polemiche, ma anche io sono molto molto perplesso. E' un mese che chiedo di riaprire. Spagna e Germania riaprono, la Francia riapre la scuola. Noi abbiamo avuto il lockdown più duro di tutti e non riapriamo: c'è qualcosa che non va. Dirò la mia a Conte giovedì in aula al Senato". Lo ha affermato il leader di Iv Matteo Renzi a Tgcom24 . "Se non si riparte in autunno la nostra economia sarà ko", ha aggiunto.

A Torino riaprono le Carrozzerie di Mirafiori, fabbrica simbolo del mondo Fca, dopo la stop per l'emergenza coronavirus. Gli operai entrano uno alla volta, da un unico ingresso, la porta 2, attraverso una tensostruttura dove viene controllata la temperatura corporea con una telecamera termica e con il termo-scanner: chi ha più di 37,5 aspetta per un secondo controllo in un gazebo e, se è confermato, viene rimandato a casa. Tutti ricevono il kit con due mascherine e i guanti monouso e una brochure con le regole sulla sicurezza. Il turno è uno solo, dalle 8 alle 16.

Secondo Renzi "la nostra economia rischia di essere devastata. Non possiamo continuare ad avere questo problema mentre gli altri Paesi ci mangiano fette di mercato. I posti occupati in terapia intensiva sono calati. Noi oggi non abbiamo l'emergenza di due, tre mesi fa quindi riapriamo le fabbriche, altrimenti non moriamo di Covid ma di fame".

Il leader di Italia Viva è poi tornato sul discorso di domenica sera del premier Giuseppe Conte: "Ha parlato di tutto ma non di come fare il test sierologico. La app non è nemmeno la soluzione. Spieghiamo anche al ministro degli Esteri, Di Maio che non ha capito nulla di questa roba: la app non dice se sei vicino a un contagiato. Il problema lo risolvi con le celle del telefono. Come fa Israele che è un Paese civile, non serve una app come dice il ministro Pisano con i cervelloni, ma è sufficiente ricostruire i miei movimenti attraverso il controllo delle celle per capire chi ho incontrato. La polizia ha il potere di farlo".