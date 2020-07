Coronavirus, il ministro della Salute verifica una possibile estensione del Tso per i soggetti che rifiutano il ricovero

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il quadro normativo sui trattamenti sanitari obbligatori . L'obiettivo è quello di studiare una eventuale norma più stringente che riguarda la tutela contro il Covid dopo il caso del focolaio veneto. La verifica tecnica servirà anche di supporto alle eventuali scelte in questo senso delle autorità locali.

Il primo a parlarne era stato Luca Zaia A mettere al centro dell'agenda politica la possibilità di fare un Tso per i soggetti positivi al coronavirus che rifiutano il ricovero era stato il governatore veneto Luca Zaia, dopo il caso dell'imprenditore vicentino rientrato da un viaggio di lavoro in Serbia che aveva negato di sottoporsi a un tampone e al ricovero in ospedale e che ora è ricoverato nel nosocomio di Vicenza. La possibile stretta del governo però potrebbe creare una forte discussione in merito alla costituzionalità delle restrizioni che si vorrebbero adottare. Intanto è sempre più elevato il numero dei sindaci che chiede un inasprimento delle norme per chi potrebbe creare pericoli.

Il sindaco di Codogno: "Tso per chi crea pericoli" Anche il sindaco di Codogno Francesco Passerini ha avallato la proposta di Zaia qualche giorno fa affermando: "Dovrebbe essere considerato reato. Dopo tutto quello che è successo, se uno consapevolmente va in giro positivo, forse il Tso è l'unica soluzione, perché crea un pericolo esponenziale per sé e per gli altri. Nessuno vuole pensare di tornare al periodo drammatico che abbiamo vissuto".