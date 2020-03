Coronavirus, ministro Bonetti: "Allo studio congedo per i genitori"

Il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti, annuncia alcune delle misure al vaglio per fronteggiare la crisi coronavirus. "Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher - ha detto in un'intervista radiofonica -. Anche i nonni, che sono così preziosi vanno tutelati, quindi dare anche la possibilità di evitare troppo contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui