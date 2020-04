Coronavirus, Meloni su Europa: "Conte sta tenendo il punto, se continuerà staremo dalla sua parte"

Giorgia Meloni condivide l'atteggiamento che il presidente del Consiglio sta mostrando in Europa. "Conte sta tenendo il punto, se continuerà a farlo ci troverà assolutamente dalla sua parte, spero che vada fino in fondo", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, in collegamento con "Mattino Cinque", parlando delle trattative a Bruxelles sugli strumenti economici da mettere in campo per superare l'emergenza coronavirus.



"Non mi è chiaro esattamente cosa intenda quando lui dice 'O l'Europa ci viene incontro o faremo da soli' e io gli ho anche fatto una proposta", ha aggiunto Meloni, sottolineando però come le proposte di Fdi in questo momento non siano in genere accolte dal governo. La leader di Fratelli d'Italia poi ribadisce il suo no all'attivazione del Meccanismo europeo di stabilità: "Noi non siamo nella condizione di essere impiccati col Fondo salva-Stati e non siamo gente che chiede l'elemosina". "Noi - conclude Meloni - rivogliamo i 15 miliardi che abbiamo messo nel Mes".