Coronavirus, Mattarella alle forze politiche: "Serve collaborazione"

La telefonata con Salvini In giornata il presidente della Repubblica ha sentito al telefono Matteo Salvini. A rivelarlo è stato lo stesso leader della Lega: "E' stato cortese - ha detto -. Da noi c'è una totale disponibilità a collaborare come abbiamo fatto nelle ultime settimane, ma bisogna essere in due a farlo".

Fico: "Il Parlamento lavora a pieno regime" Nel frattempo su Facebook, il presidente della Camera Roberto Fico ha reso noto che "il Parlamento svolgerà la sua attività e garantirà in pieno l'esercizio delle sue funzioni per dare pieno supporto al Paese in questa fase così delicata e complessa, contribuendo a migliorare i provvedimenti approvati dal governo".

"Procedimento ordinario è centralità delle Camere" "Adotteremo un procedimento ordinario per l'esame dei decreti - ha proseguito Fico -: prima il lavoro nelle commissioni competenti e poi in Aula. Ciò testimonia la centralità del Parlamento. Per poter rispettare tutte le precauzioni e le prescrizioni delle autorità sanitarie per prevenire la diffusione del contagio, adotteremo particolari modalità logistiche e di lavoro. Le commissioni si riuniranno in spazi più ampi al fine di rispettare la distanza tra le persone e tutelare così la salute dei deputati e dei dipendenti di Montecitorio".

Coronavirus, il Senato e Palazzo Chigi si illuminano con il tricolore La facciata di Palazzo Madama, per decisione del presidente del Senato Elisabetta Casellati, fino alla fine dell'emergenza coronavirus, sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. "E' una scelta simbolica ma dettata dalla volontà concreta di dare a tutti gli italiani un segnale di fiducia e di vicinanza delle Istituzioni. In questa drammatica fase per il Paese - ha dichiarato la Casellati in una nota - dobbiamo guardare al tricolore per sentirci ancora più uniti nel nome di quei valori di coraggio, solidarietà, sacrificio e fiducia nel futuro che hanno sempre ispirato la nostra storia. Oggi come ieri". Anche Palazzo Chigi resterà illuminato con i colori della bandiera italiana per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.