Coronavirus, la conferenza del premier Conte: parlerà della proroga del lockdown e del Mes

Fare il punto sul risultato raggiunto durante il vertice dei ministri Ue durante l'Eurogruppo e sulle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Sono questi i due temi più attesi della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, inizialmente prevista per le 14 ma non ancora cominciata. Conte, in mattinata, ha utilizzato il proprio account Twitter per un primo commento sull'accordo europeo che prevede un piano complessivo da mille miliardi. "Ho ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul #MES non è mai cambiata e mai cambierà" ha dichiarato il premier. Segui l'intervento in diretta video su Tgcom24