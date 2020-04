Coronavirus, il ministro Boccia: chiarezza dagli scienziati sulla pandemia

Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Francesco Boccia, chiede chiarezza agli scienziati in vista della fase 2, a partire dal prossimo 4 maggio. "Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema" dice Boccia. Ad esempio, "Chi ha già avuto il virus, lo può riprendere? Non c`è risposta".