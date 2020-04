Coronavirus, il governo pensa a una maxi-manovra da 150 miliardi

Una maximanovra per fronteggiare l'emergenza coronavirus che muoverà circa 150 miliardi. E' l'ipotesi allo studio del governo per il nuovo decreto di aprile. L'intervento conterà su 55 miliardi di deficit e su una serie di stanziamenti che non incidono sull'indebitamento. Tra le misure circa 12 miliardi che serviranno per i pagamenti dei debiti della P.a. e 30 miliardi a copertura delle garanzie sulla liquidità.

Si parla anche di una 'dote' per Cdp per la capitalizzazione delle imprese e il sostegno alle attività, che potrebbe arrivare a circa 50 miliardi. Ma a farla da padrone sono i numeri ipotizzati dal governo.

Nel 2020, secondo gli esperti, il Pil si attesterà a -8% e al +4,7% nel 2021, mentre il deficit arriverà al 10,4% "tenuto conto dell’impatto finanziario del decreto con le misure urgenti di rilancio economico" e al "5,7% nel 2021. Secondo le previsioni del governo il debito pubblico salirà al 155,7% a fine anno e al 152,7% a fine 2021.

Il governo darà via libera ad un nuovo scostamento di bilancio (55 miliardi per il 2020 e 24,6 miliardi sul 2021): risorse che serviranno ad alimentare le misure previste dal decreto aprile che destinerà dieci miliardi alle imprese (la platea dovrebbe essere quella delle piccole Srl sotto i dieci dipendenti) e 13 miliardi agli ammortizzatori. Nel provvedimento si dovrebbero destinare ulteriori 12 miliardi per anticipare alle imprese creditrici i pagamenti.

Per le nuove misure da mettere in campo il governo si starebbe apprestando, secondo la bozza del Def, a chiedere al Parlamento uno scostamento dagli obiettivi di deficit fino a 55 miliardi in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di Pil) per il 2020 e 24,6 miliardi a valere sul 2021 (1,4% del Pil).