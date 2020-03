Coronavirus, Gualtieri: valutiamo no sanzioni per chi non ha pagato tasse

Sulle scadenze fiscali slittate dal 16 al 20 marzo è intervenuto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul decreto Cura Italia. A causa "della straordinaria emergenza, a fronte dei ritardi, posso annunciare che sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni in via amministrativa per tutti quei casi collegati all'emergenza del coronavirus", ha spiegato il ministro. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui