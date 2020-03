Coronavirus, Gallera. servono assunzioni a chiamata diretta

"Al governo chiediamo adeguate risorse economiche, personale medico-sanitario qualificato e possibilità di assumere in maniera agile anche a chiamata diretto e per esempio gli specializzandi". Lo ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, che sottolinea la necessità di affrontare in "maniera univoca livello nazionale" l'emergenza coronavirus. "Bisogna per forza ridurre la vita sociale", ha aggiunto all'Ansa. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui