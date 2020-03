Coronavirus, D'Incà "Attuate misure da guerra, correzioni ad aprile"

"Abbiamo fatto delle misure da guerra, abbiamo messo in campo alcune armi contro il coronavirus e per riprendere la nostra economia in tempi brevi. Se alcune misure non sono abbastanza corrette, le aggiusteremo per il decreto di aprile". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà. "Abbiamo dato copertura a tutti cercando di proteggere le famiglie a cui abbiamo chiesto un grosso sacrificio", ha spiegato.