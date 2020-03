Coronavirus, Di Maio: con crisi non serve austerity ma investimenti 

"Cosa abbiamo imparato dalla crisi del 2009? Che le crisi economiche non si affrontano con l'austerity ma investendo. Tutti dicono che siamo in guerra e in guerra si fa debito per investire". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in diretta su Facebook in merito alla crisi economica dovuta al coronavirus. "Non bisogna permettere la macelleria sociale, tutti gli strumenti sociali vanno rafforzati, non indeboliti", ha aggiunto.