Coronavirus, Conte: "Il Mes è uno strumento ormai superato" 

"Come può l'Europa, di fronte a una sfida epocale come quella attuale, pensare di tornare a usare strumenti concepiti in un altro tempo, in cui erano in vigore anche altre regole da tempo superate?". Così Giuseppe Conte parlando dell'ipotesi tedesca di far ricorso al Mes per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. "Qui non parliamo di shock asimmetrici. Qui non parliamo dei problemi finanziari di un solo Paese", ha quindi sottolineato.