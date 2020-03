Coronavirus, Catalfo: "Nel dl congedo parentale e voucher babysitter"

Nel decreto legge per l'emergenza coronavirus il governo ha previsto "un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di usare un voucher per babysitter". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Cdm a Palazzo Chigi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui