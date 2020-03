Coronavirus, Bonafede pensa alla sospensione delle udienze

Possibile sospensione delle udienze non urgenti in tutte le zone del Paese in cui si manifestano esigenze sanitarie: è una delle misure cui starebbe lavorando il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Sul tavolo ci sarebbe un provvedimento con prescrizioni restrittive in tutte le strutture giudiziarie per la tutela degli operatori e adozione di ogni misura idonea a contenere il contagio da coronavirus.