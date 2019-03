Copyright, Silvia Costa (Pd) a Tgcom24: "Ora bisogna spiegare i contenuti alla nuove generazioni"

"Sul copyright c'è stata molta disinformazione", queste le parole dell'Europarlamentare Pd Silvia Costa intervenuta in diretta a Tgcom24 dopo che il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore. "Ora ci sarà bisogno di spiegare i contenuti sopratutto alle nuove generazioni", continua Costa. "Noi stiamo difendendo il diritto di un giovane che vuole fare un lavoro creativo di poter vivere di quello che fa. Vogliamo che la diversità culturale europea, che è una ricchezza, non venga omologata e vogliamo che sia riconosciuta la giusta remunerazione degli autori, dei giornalisti, ma anche di chi investe in questo comparto e dei grandi aggregatori di contenuti. Tutto questo non è scandaloso, è il modello sociale europeo".